Знищено літак. ГУР атакувало аеродром РФ у Краснодарському краї (відео)

Втрати РФ в Україні

За добу, 13 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1040 окупантів. Також ЗСУ "приземлили" понад півсотні безпілотників. Крім того, з початку масштабного вторгнення РФ в Україну, ЗСУ збили 369 російських літаків.

Зокрема, як зазначає у звіті Інститут вивчення війни, виходячи з даних української правозахисної організації Truth Hounds, українські військові знищили щонайменше 33 російські винищувачі Су-34 у період із лютого 2022 року до вересня 2024 року.

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