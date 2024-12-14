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Знищено літак. ГУР атакувало аеродром РФ у Краснодарському краї (відео)

Фото: Су-30 і три локомотиви знищені ГУР у Краснодарському краї (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї Росії. Вдалось спалити Су-30 та вивести з ладу три локомотиви окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"14 грудня у місті Кримськ Краснодарського краю Росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30", - йдеться у повідомоленні.

Крім того, 13 грудня руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви. 

"Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України", - зазначили в розвідці.

Втрати РФ в Україні

За добу, 13 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1040 окупантів. Також ЗСУ "приземлили" понад півсотні безпілотників. Крім того, з початку масштабного вторгнення РФ в Україну, ЗСУ збили 369 російських літаків.

Зокрема, як зазначає у звіті Інститут вивчення війни, виходячи з даних української правозахисної організації Truth Hounds, українські військові знищили щонайменше 33 російські винищувачі Су-34 у період із лютого 2022 року до вересня 2024 року.

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