Уничтожен самолет. ГУР атаковало аэродром РФ в Краснодарском крае (видео)

Потери РФ в Украине

За сутки, 13 декабря, ВСУ ликвидировали почти 1040 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" больше полсотни беспилотников. Кроме того, с начала масштабного вторжения РФ в Украину, ВСУ сбили 369 российских самолетов.

В частности, как отмечает в отчете Институт изучения войны, исходя из данных украинской правозащитной организации Truth Hounds, украинские военные уничтожили по меньшей мере 33 российских истребителя Су-34 в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года.

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