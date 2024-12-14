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Понад тисяча окупантів та 53 дрони. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Україна, Субота 14 грудня 2024 08:18
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Понад тисяча окупантів та 53 дрони. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати РФ за добу 13 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 13 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1040 окупантів. Також ЗСУ "приземлили" понад півсотні безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 761160 (+1040) осіб ліквідовано;
  • танків – 9539 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 19675 од.;
  • артилерійських систем – 21102 (+24) од.;
  • РСЗВ – 1253 од.;
  • засоби ППО – 1023 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53) од.;
  • крилаті ракети – 2861 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40) од.;
  • спеціальна техніка - 3644 (+2) од.

Ситуація на фронті

Російські війська не припиняють атаки на фронті в Україні. Найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках.

Зокрема, на Донеччині біля Покровська призупинив роботу вугільний майданчик "Шахтоуправління "Покровське". Це найбільша в Україні шахта з видобутку коксівного вугілля.

Зазначимо, як раніше зазначав президент України Володимир Зеленський, Покровський і Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими". У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

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