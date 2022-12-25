Знищено чимало ворогів. ЗСУ провели успішний штурм позицій окупантів (відео)

Як зазначає відомство, бійці 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону провели штурми позицій росіян. При цьому в Міноборони не назвали конкретний напрямок, де наступали українські захисники.

"В результаті було знищено чимало окупантів та ще 10 взято в полон", - додають у відомстві.