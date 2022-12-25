Знищено чимало ворогів. ЗСУ провели успішний штурм позицій окупантів (відео)

Українські військові сьогодні, 25 грудня, здійснили штурм позицій росіян. Вони ліквідували частину ворогів, а решту взяли в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.
Як зазначає відомство, бійці 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону провели штурми позицій росіян. При цьому в Міноборони не назвали конкретний напрямок, де наступали українські захисники.
"В результаті було знищено чимало окупантів та ще 10 взято в полон", - додають у відомстві.
Нагадаємо, раніше в Генштабі підтвердили, що українські військові вдарили по штабу росіян, який знаходиться у Херсонській області. Внаслідок атаки до 70 ворожих солдатів отримали поранення.
Також ми писали, що сьогодні українські військові вдарили по п'яти пунктах управління та району зосередження росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.