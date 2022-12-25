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Уничтожено немало врагов. ВСУ провели успешный штурм позиций оккупантов (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ провели успешный штурм позиций оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 25 декабря, провели штурм позиций россиян. Они ликвидировали часть врагов, а оставшихся взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Как отмечает ведомство, бойцы 108 отдельного горно-штурмового батальона провели штурмы позиций россиян. При этом в Минобороны не назвали конкретное направление, где наступали украинские защитники.

"В результате было уничтожено немало оккупантов и еще 10 взято в плен", - добавляют в ведомстве.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что украинские военные ударили по штабу россиян, который находится в Херсонской области. В результате атаки до 70 вражеских солдат получили ранения.

Также мы писали, что сегодня украинские военные ударили по пяти пунктам управления и району сосредоточения россиян.

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