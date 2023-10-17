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Знищено 9 гелікоптерів та установку ППО. В ССО розповіли про операції в Бердянську та Луганську

Ілюстративне фото: в ССО розповіли про операції в Бердянську та Луганську (ссо-mil-in-ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Повідомляється, що Сили спеціальних операцій отримали дані про використання росіянами аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. 

Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат. 

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
  • пускова установка ППО
  • склад боєприпасів 
  • пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Нічні удари по аеродромах у Луганську та Бердянську

Раніше у СтратКом ЗСУ повідомили про завдання Силами оборони серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську цієї ночі.

Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.

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