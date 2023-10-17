RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожено 9 вертолетов и установку ПВО. В ССО рассказали об операциях в Бердянске и Луганске

Иллюстративное фото: в ССО рассказали об операциях в Бердянске и Луганске (ссо-mil-in-ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

Сообщается, что Силы специальных операций получили данные об использовании россиянами аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывании на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

Указанные данные проверили и получили подтверждение. Координаты и необходимые данные были переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате бойцы нанесли огневой удар в ночь с 16 на 17 октября, и захватчики понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

  • девять вертолетов разных модификаций
  • специальная техника, которая находилась на аэродромах
  • пусковая установка ПВО
  • склад боеприпасов
  • повреждены взлетные полосы аэродромов

Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4:00. Детонация в Луганске продолжалась до 11:00.

Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов.

Ночные удары по аэродромах в Луганске и Бердянске

Ранее в СтратКом ВСУ сообщили о нанесении Силами обороны серии ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске этой ночью.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в оккупированных Луганске и Бердянске очень важно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы специальных операцийЛуганскБердянск