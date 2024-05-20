Знищено 1400 окупантів, 14 танків і корабель: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За 19 травня втрати Росії у війні проти України склали 1400 військових. Також ЗСУ знищили 14 танків, 50 артилерійських систем і корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, 19 травня Військово-морськими Силами Збройних сил України у Криму знищено російський морський тральник "Ковровець".
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