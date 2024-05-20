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Знищено 1400 окупантів, 14 танків і корабель: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За 19 травня втрати Росії у війні проти України склали 1400 військових. Також ЗСУ знищили 14 танків, 50 артилерійських систем і корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 493690 (+1400) осіб;
  • танків - 7590 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 14665 (+35) од.;
  • артилерійських систем - 12737 (+50) од.
  • РСЗВ - 1076 (+2) од;
  • засоби ППО - 807 (+4) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10236 (+81);
  • крилаті ракети - 2205 (+1);
  • кораблі - 27 (+1) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17311 (+60) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2).

Нагадаємо, 19 травня Військово-морськими Силами Збройних сил України у Криму знищено російський морський тральник "Ковровець".

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