Уничтожены 1400 окупантов, 14 танков и корабль: Генштаб обновил потери РФ в Украине

За 19 мая потери России в войне против Украины составили 1400 военных. Также ВСУ уничтожили 14 танков, 50 артиллерийских систем и корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, 19 мая Военно-морскими Силами Вооруженных сил Украины в Крыму уничтожен российский морской тральщик "Ковровец".
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