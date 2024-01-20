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Знищення ворога зараз критично важливе. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію на фронті та зауважив, що знищення ворога зараз критично важливе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами Зеленського, лише протягом однієї минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень.

"Найбільш жорстко - в Авдіївці, Марʼїнський напрямок - Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок - в Кринках", - пояснив президент.

Глава держави наголосив, що "стійкість та знищення ворога зараз критично важливі".

"У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться. І я дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто бʼється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік", - пояснив Зеленський.

 

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 січня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 375 270 військових.

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