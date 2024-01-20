Уничтожение врага сейчас критически важно. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

По словам Зеленского, только за одни прошедшие сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений.

"Наиболее жестко - в Авдеевке, Марьинское направление - Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление наше, Херсонское направление - в Крынках", - пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что "устойчивость и уничтожение врага сейчас критически важны".

"У России не должно быть иллюзий, что ей что-то удастся. И я благодарю каждого нашего воина, всех в Украине, кто сражается сейчас, кто работает сейчас, кто помогает, чтобы наш народ, наше государство могли выиграть этот год", - пояснил Зеленский.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375270 военных.

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