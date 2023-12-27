Знищення "Новочеркаська": у мережі показали супутниковий знімок затопленого корабля

На супутниковому знімку, який оприлюднив журналіст, можна побачити залишки ВДК "Новочеркаськ" після ракетного удару ЗСУ.

Фото: супутниковий знімок знищеного "Новочеркаська" (twitter.com/trbrtc)

Судячи з фото, вони частково пішли під воду. Також над рештками корабля помітний дим.

Знищення "Новочеркаська"

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".

Згодом з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тому вибух був дуже потужним.

"Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити українським захисникам.

Більш детально про успішний удар ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.