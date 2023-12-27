UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знищення "Новочеркаська": у мережі показали супутниковий знімок затопленого корабля

Фото: у мережі показали супутниковий знімок затопленого "Новочеркаська" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

З'явився новий супутниковий знімок російського великого десантного корабля "Новочеркаськ", який було знищено українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Крістіана Тріберта у Twitter.

На супутниковому знімку, який оприлюднив журналіст, можна побачити залишки ВДК "Новочеркаськ" після ракетного удару ЗСУ.

 

 

Фото: супутниковий знімок знищеного "Новочеркаська" (twitter.com/trbrtc)

Судячи з фото, вони частково пішли під воду. Також над рештками корабля помітний дим.

Знищення "Новочеркаська"

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".

Згодом з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тому вибух був дуже потужним.

"Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити українським захисникам.

Більш детально про успішний удар ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКрымФеодосияЧерноморский флотракетный удар