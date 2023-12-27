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Уничтожение "Новочеркасска": в сети показали спутниковый снимок затопленного корабля

Фото: в сети показали спутниковый снимок затопленного "Новочеркасска" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Появился новый спутниковый снимок российского большого десантного корабля "Новочеркасск", который был уничтожен украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Кристиана Триберта в Twitter.

На спутниковом снимке, который обнародовал журналист, можно заметить остатки БДК "Новочеркасск" после ракетного удара ВСУ.

 

 

Фото: спутниковый снимок уничтоженного "Новочеркасска" (twitter.com/trbrtc)

Судя по фото, они частично ушли под воду. Также над остатками корабля заметен дым.

Уничтожение "Новочеркасска"

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск". 

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был очень мощным. 

"Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить украинским защитникам. 

Более детально об успешном ударе ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.  

 

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