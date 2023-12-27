Уничтожение "Новочеркасска": в сети показали спутниковый снимок затопленного корабля

На спутниковом снимке, который обнародовал журналист, можно заметить остатки БДК "Новочеркасск" после ракетного удара ВСУ.

Фото: спутниковый снимок уничтоженного "Новочеркасска" (twitter.com/trbrtc)

Судя по фото, они частично ушли под воду. Также над остатками корабля заметен дым.

Уничтожение "Новочеркасска"

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск".

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был очень мощным.

"Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить украинским защитникам.

Более детально об успешном ударе ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.