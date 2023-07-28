Знищення "Мрії": судитимуть екс-керівника заводу "Антонов"

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП "Антонов", через службову недбалість якого було знищено літак "Мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Справу проти екс-керівника заводу "Антонов" відкрито за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК).

Правоохоронці встановили, що колишній керівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Через це транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного вторгнення РФ, не було транспортовано з небезпечної зони - аеродрому "Антонов" у Гостомелі Київської області.

Внаслідок обстрілів росіянами повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд гривень збитків. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Знищення "Мрії"

У лютому 2022 року росіяни обстріляли аеродром "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак Ан-225 "Мрія".

Після чого конструктори заявили, що відновити "Мрію" вже не вийде, але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової "Мрії".

У березні 2023 року колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру. За даними слідства, вони не допускали бійців Нацгвардії на територію аеропорту для підготовки до його захисту та перешкоджали військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди.

При цьому нещодавно боєць ГУР розкрив невідомі деталі боїв у Гостомелі.

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