ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищення Маріуполя було цілеспрямованою тактикою окупантів, - міськрада

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 18 лютого 2023 15:43
Знищення Маріуполя було цілеспрямованою тактикою окупантів, - міськрада Фото: окупанти знищили Маріуполь цілеспрямовано (t.me/mariupolradа)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти визнали, що повне знищення Маріуполя Донецької області було їх цілеспрямованою тактикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

Так, міськрада наводить слова бойовика Олександра Ходаковського, який зізнався, що при захопленні Маріуполя стояла мета - "зносити перед собою все". Теж саме тепер окупанти роблять з Вугледаром.

"Мы сносим перед собой все, что противник может использовать, как укрытие, и поэтому такие последствия. Опыт боёв в Мариуполе показал, что достаточно пары грамотно организованных взводов, чтобы держать батальон. Чтобы попасть в здание и проводить в нём зачистку - к зданию ещё нужно подойти. Противник косит огнём штурмовиков на подходах, и только один выход - сносить это здание к такой-то матери хоть чем", - цитують в міськраді його слова.

Як повідомлялось, в окупованому Маріуполі влаштували безпрецедентну зачистку слідів бомбардування драматичного театру. Загарбники вже взялися за підвальні приміщення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські спецслужби розпочали блокування доступу до сервісу Google. Також місцевим мешканцям не доступний Zoom.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде