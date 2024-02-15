Знищення корабля "Цезар Куніков". У Росії приховують втрати серед екіпажу, - ВМС

За словами Плетенчука, офіційно на борту потопленого корабля перебувало 87 членів екіпажу. Наразі встановити точну кількість загиблих і поранених важко.

Він додав, що можна лише підтвердити, що після атаки на корабель тіла - живі чи мертві - вантажили на узбережжі на карети швидкої допомоги та везли вже до медзакладів.

Речник зазначив, що Росія намагається максимально приховати інформацію про втрати серед екіпажу. Зазвичай вона з’являється протягом якогось часу, переважно, у некрологах.

Крім того, у Росії "затуляють рота навіть родичам загиблих". Їм забороняють у соцмережах постити подібну інформацію.

"Їх мотивують тим, щоб ми (українці - ред.) не раділи", - пояснив Плетенчук.

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.



