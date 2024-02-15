UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знищення корабля "Цезар Куніков". У Росії приховують втрати серед екіпажу, - ВМС

Фото: російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії приховують втрати серед екіпажу великого десантного корабля "Цезар Куніков", який 14 лютого знищили українські сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, офіційно на борту потопленого корабля перебувало 87 членів екіпажу. Наразі встановити точну кількість загиблих і поранених важко.

Він додав, що можна лише підтвердити, що після атаки на корабель тіла - живі чи мертві - вантажили на узбережжі на карети швидкої допомоги та везли вже до медзакладів.

Речник зазначив, що Росія намагається максимально приховати інформацію про втрати серед екіпажу. Зазвичай вона з’являється протягом якогось часу, переважно, у некрологах.

Крім того, у Росії "затуляють рота навіть родичам загиблих". Їм забороняють у соцмережах постити подібну інформацію.

"Їх мотивують тим, щоб ми (українці - ред.) не раділи", - пояснив Плетенчук.

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.


 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорноморський флотВМС УкраїниВійна Росії проти України