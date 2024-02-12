Знищення "Івановця" призвело до нестандартної ситуації для Чорноморського флоту, - ВМС

Знищення катера "Івановець" призвело до нестандартної ситуації для Чорноморського флоту РФ. Наразі окупанти не запускають крилаті ракети з Чорного моря по Україні, а флот РФ займається охороною й обороною пунктів базування та навчальним процесом своїх моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі ворог вивів у Чорне море п'ять кораблів, з яких два фрегати - "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", що можуть мати на борту до 8 ракетоносіїв кожен.

"Але випадок, що стався з їхнім ракетним катером вони кілька днів обдумували, розбирали. Після цього було призупинено навчальний процес, що вже є нестандартною ситуацією для Чорноморського флоту. Після цього, як вони вирішили, що вже можна безпечно виходити у східній частині Чорного моря - продовжували виходи у море", - пояснив Плетенчук.

Він зазначив, що ці ворожі виходи в море російських кораблів здебільшого пов'язані із заходами безпеки і з переведенням суден до інших портів.

"Це коли їхні кораблі намагаються змінювати місце їх стоянки, місце базування і для цього вони використовують порти Туапсе і Сочі, і для цього, звісно, їм треба вийти в море", - додав він.

Знищення ракетного катера "Івановець"

У ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер "Іванівець" Чорноморського флоту РФ. Як розповіли в ГУР, катер "Івановець" був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. Як з'ясувалося пізніше, українські військові успішно атакували російський катер "Івановець" морськими дронами MAGURA V5. На його борту могли бути до 40 російських моряків.

Президент Володимир Зеленський нагородив бійців Головного управління розвідки, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема зі знищення російського ракетного катера "Івановець".

Раніше спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що ісля знищення ракетного катера "Івановець" російські війська засвоїли "урок" і сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування. Наприклад, такий маневр вони застосовували і 4 лютого. При цьому, вона наголошувала, що втрачати пильність не варто, оскільки "Калібрів" у РФ багато і вивести їх у море не важко.