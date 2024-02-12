Уничтожение "Ивановца" привело к нестандартной ситуации для Черноморского флота, - ВМС

Уничтожение катера "Ивановец" привело к нестандартной ситуации для Черноморского флота РФ. Пока оккупанты не запускают крылатые ракеты с Черного моря по Украине, а флот РФ занимается охраной и обороной пунктов базирования и учебным процессом своих моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По его словам, враг вывел в Черное море пять кораблей, из которых два фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые могут иметь на борту до 8 ракетоносителей каждый.

"Но случай, произошедший с их ракетным катером, они несколько дней обдумывали, разбирали. После этого был приостановлен учебный процесс, что уже является нестандартной ситуацией для Черноморского флота. После этого, как они решили, что уже можно безопасно выходить в восточной части Черного моря - продолжали выходы в море", - объяснил Плетенчук.

Он отметил, что эти вражеские выходы в море российских кораблей в основном связаны с мерами безопасности и с переводом судов в другие порты.

"Это когда их корабли пытаются менять место их стоянки, место базирования, и для этого они используют порты Туапсе и Сочи, и для этого, конечно, им нужно выйти в море", - добавил он.

Уничтожение ракетного катера "Ивановец"

В ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. Как выяснилось позже, украинские военные успешно атаковали российский катер "Ивановец" морскими дронами MAGURA V5. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

Президент Владимир Зеленский наградил бойцов Главного управления разведки, проявивших особое мужество во время выполнения специальных боевых задач, в том числе по уничтожению российского ракетного катера "Ивановец".

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что после уничтожения ракетного катера "Ивановец" российские войска усвоили "урок" и спрятали ракетоносители с "Калибрами" в пункты базирования. К примеру, такой маневр они применяли и 4 февраля. При этом она отмечала, что терять бдительность не стоит, поскольку "Калибров" в РФ много и вывести их в море не трудно.