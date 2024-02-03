Це було сильно: Зеленський нагородив бійців ГУР, причетних до затоплення "Івановця"

Президент Володимир Зеленський нагородив бійців Головного управління розвідки, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема зі знищення російського ракетного катера "Івановець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як наголосив Зеленський, звертаючись до бійців ГУР, росіяни справді відчувають біль від дій українських розвідників. І це важливо, щоб винуватці війни щоденно зазнавали втрат від неї.

Крім того, президент особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі. Мова про знищення російського ракетного катера "Івановець" поблизу окупованого Криму.

"Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу", - сказав він.

Потоплення російського "Івановця"

В ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів.

Цей катер вважався "гордістю" російського Чорноморського флоту. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна.