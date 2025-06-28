Конгресмени-демократи розкритикували кадрові скорочення у Держдепі США

Конгресмени від Демократичної партії звернулися до держсекретаря Марко Рубіо з проханням відмовитися від скорочення штату Державного департаменту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Група з 60 членів Палати представників США від Демократичної партії звернулася до державного секретаря Марко Рубіо із закликом припинити реалізацію ініціатив, що передбачають скорочення штату Держдепартаменту, скасування мораторію на працевлаштування та обмеження у проведенні тричі на рік іспиту до для вступу до Дипломатичної служби.
В ініційованому конгресменом від Вірджинії Доном Бейєром листі, висловлюється занепокоєння через повідомлення про наміри адміністрації президента Дональда Трампа звільнити близько 700 співробітників дипломатичної служби, які наразі проходять службу на внутрішніх посадах у США.
На думку авторів звернення, реалізація таких кроків позбавить країну важливого кадрового ресурсу в період, коли роль дипломатії є особливо гострою.
Законодавці зазначають, що фактичне покарання працівників за виконання обов'язків у межах США, суперечить принципам ефективної та пріоритетної реорганізації, яка повинна сприяти збереженню висококваліфікованих кадрів та враховувати специфіку дипломатичної служби.
Окремо підкреслюється, що скасування іспитів для вступу до Дипломатичної служби у лютому та червні уповільнить процес залучення нових спеціалістів та негативно вплине на оновлення кадрового складу.
Американська асоціація дипломатичної служби (AFSA), яка виконує функції як профспілки, так і професійного об'єднання, заявила, що "рішуче виступає проти односторонніх змін, які Державний департамент вносить до процедур скорочення штату дипломатичної служби, адже це серйозно підриває здатність США проводити зовнішню політику у надзвичайно складний геополітичний момент".
В організації наголосили, що запропоновані зміни суперечать чинним настановам від 22 квітня, згідно з якими поточне місце проходження служби не повинно враховуватись у рішеннях про скорочення. В AFSA попередили, що нові правила можуть призвести до масштабних кадрових чисток і створюють небезпечний прецедент, коли відомство змінює встановлені норми під приводом підвищення "ефективності".
Як раніше заявив держсекретар Марко Рубіо, реструктуризація Держдепартаменту покликана зробити установу менш бюрократизованою та більш дієвою у нову епоху геополітичного протистояння.
За його словами, скорочення програм та закриття окремих підрозділів дозволять краще узгодити діяльність відомства із зовнішньополітичними пріоритетами адміністрації президента Трампа.
У Держдепартаменті відмовились коментувати зміст звернення конгресменів, зазначивши, що відомство не коментує листування з Конгресом.
З приходом до влади на другий президентський термін, адміністрація Дональда Трампа розпочала скорочення штату федеральних службовців для зменшення фінансових затрат.
Зокрема, в рамках реформи, Трамп ліквідував Департамент освіти США, назвавши його шкідливим для інтересів Америки.
Крім того, в Білому домі рекомендують Держдепартаменту припинити фінансування програм, що розслідують воєнні злочини.
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