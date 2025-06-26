У Трампа хочуть припинити фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні, - ЗМІ

У Білому домі порекомендували Державному департаменту США припинити фінансування програм, які займаються розслідуванням воєнних злочинів. Серед іншого, мова йде й про розслідування воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відомо, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому ще 25 червня надіслало листа Держдепартаменту. У листі є "пропозиція" припинити фінансування низки програм.

Джерела інформагентства сказали, що у списку програм, призначених "під ніж", є проєкти з притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні, в тому числі:

Проєкт Global Rights Compliance: він допомагає збирати докази воєнних злочинів Росії по всій Україні. В тому числі докази вчиненого окупантами сексуального насильства та тортур.

Проєкт Legal Action Network: це група юридичної допомоги, яка підтримує зусилля України з притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини.

Зі свого боку, Держдепартамент має право не виконувати рекомендацію Білого дому. Проте документ має вимоги обґрунтувати, чому ту, або іншу програму потрібно зберегти.

Дипломатичному відомству США навряд чи вдасться цю вимогу проігнорувати. Проте один зі співрозмовників видання припустив, що державний секретар Марко Рубіо може виступити на захист цих проєктів.