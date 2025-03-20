Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

Президент зазначив, що "сьогодні ми робимо дуже історичний крок, який готувався 45 років". Він також пообіцяв підписати виконавчий указ, який "раз і назавжди" розпочне ліквідацію освітянського відомства.

"Департамент освіти тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, переважно укомплектований радикально-лівими марксистськими бюрократами, які в усьому ворожі до західної цивілізації, ворожі до американських інтересів і ворожі до наших засадничих документів та культури. Вони використовують свою посаду та вплив, щоб намагатися нав’язувати свої плани", - заявив Трамп.