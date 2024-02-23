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Знищення А-50: у ГУР показали останній маршрут російського літака

Фото: у ГУР показали останній маршрут російського літака А-50 (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 23 лютого, знищили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Він почав втрачати висоту поблизу міста Єйськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

У розвідці зазначили, що "цінний російський літак" збили у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ над Азовським морем.

У ГУР також показали фото останнього маршруту російського літака, на яких можна помітити, що він пролітав над Краснодарським краєм.

 

Фото: останній маршрут російського А-50 (t.me/DIUkraine)

"Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ (в Краснодарському краї РФ - ред.)", - уточнили у військовій розвідці.

Що відомо про А-50У

У ГУР уточнили, що А-50У - це нова модернізована версія літака.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

"Збиття А-50У - черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви", - сказано в повідомленні.

Вартість знищеного літака - 350 мільйонів доларів.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

Пізніше інформацію про збитки літака підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Більш детально про те, в чому полягає унікальність А-50 - у матеріалі РБК-Україна.

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