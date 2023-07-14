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Знищенні ворожі БМП, танки й не тільки. СБУ показала результати роботи на фронті

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Військові контррозвідники СБУ продовжують знищувати ворога на фронті. Втрати ворога поповнили танки, БМП й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Наші специ у контрнаступі нищать російську техніку та "мінусують" піхоту, щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю", - пише пресслужба.

В результаті роботи контррозвідників, втрати ворога поповнили:

  • 3 танки, у тому числі Т-90М й Т-90;
  • 4 бойові машини піхоти;
  • 3 бронетранспортери;
  • МТЛБ;
  • зенітна установка;
  • спостережний комплекс "Муром";
  • протитанкова гармата;
  • 17 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 склади боєприпасів;
  • 3 одиниці інженерної техніки;
  • 2 БпЛА;
  • розрахунок FPV-дронів.

"Загалом з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків", - пише пресслужба.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом наші воїни знищили ще 550 російських загарбників. З початку війни Російська Федерація втратила вже 236 590 одиниць живої сили.

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