Знищенні ворожі БМП, танки й не тільки. СБУ показала результати роботи на фронті

Військові контррозвідники СБУ продовжують знищувати ворога на фронті. Втрати ворога поповнили танки, БМП й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Наші специ у контрнаступі нищать російську техніку та "мінусують" піхоту, щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю", - пише пресслужба.
В результаті роботи контррозвідників, втрати ворога поповнили:
"Загалом з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків", - пише пресслужба.
Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Тим часом наші воїни знищили ще 550 російських загарбників. З початку війни Російська Федерація втратила вже 236 590 одиниць живої сили.
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