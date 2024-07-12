Знищений блок-пост й не тільки. Прикордонники відпрацювали дронам на Півночі (відео)

Прикордонники завдали ураження дронами по позиціях ворога на півночі України. Зокрема було знищено артилерійську установку ворога Д-30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Під час ударів були уражені:
"Також зазнала вогневого ураження артилерійська установка окупантів Д-30", - пише ДПСУ.
Д-30 - це радянська 122-мм гаубиця, розроблена в кінці 1950-х років. Її прийняли на озброєння СРСР на початку 1960-х років і досі використовують у багатьох країнах світу.
Її використовують для ударів по живій силі, укріпленнях та уражені техніки на відстані до 20 кілометрів, а також для постановки димових завіс.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила вже більше 556 тисяч одиниць особистого складу. Вчора, 11 липня, протягом доби, Сили оборони ліквідували ще 1030 терористів. Зокрема було знищено:
Також нещодавно прикордонники показали серію ударів FPV-дронами по позиціях ворога на Сіверському напрямку.
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