Знищений блок-пост й не тільки. Прикордонники відпрацювали дронам на Півночі (відео)

Під час ударів були уражені:

позиції ворога;

блокпост;

пост спостереження;

пункт постійної дислокації особового складу.

"Також зазнала вогневого ураження артилерійська установка окупантів Д-30", - пише ДПСУ.

Д-30

Д-30 - це радянська 122-мм гаубиця, розроблена в кінці 1950-х років. Її прийняли на озброєння СРСР на початку 1960-х років і досі використовують у багатьох країнах світу.

Її використовують для ударів по живій силі, укріпленнях та уражені техніки на відстані до 20 кілометрів, а також для постановки димових завіс.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила вже більше 556 тисяч одиниць особистого складу. Вчора, 11 липня, протягом доби, Сили оборони ліквідували ще 1030 терористів. Зокрема було знищено:

9 танків;

23 бойові броньовані машини;

48 артилерійських систем.

Також нещодавно прикордонники показали серію ударів FPV-дронами по позиціях ворога на Сіверському напрямку.