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Знищений блок-пост й не тільки. Прикордонники відпрацювали дронам на Півночі (відео)

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники завдали ураження дронами по позиціях ворога на півночі України. Зокрема було знищено артилерійську установку ворога Д-30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Під час ударів були уражені: 

  • позиції ворога; 
  • блокпост; 
  • пост спостереження; 
  • пункт постійної дислокації особового складу. 

"Також зазнала вогневого ураження артилерійська установка окупантів Д-30", - пише ДПСУ. 

Д-30 

Д-30 - це радянська 122-мм гаубиця, розроблена в кінці 1950-х років. Її прийняли на озброєння СРСР на початку 1960-х років і досі використовують у багатьох країнах світу.

Її використовують для ударів по живій силі, укріпленнях та уражені техніки на відстані до 20 кілометрів, а також для постановки димових завіс.

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила вже більше 556 тисяч одиниць особистого складу. Вчора, 11 липня, протягом доби, Сили оборони ліквідували ще 1030 терористів. Зокрема було знищено: 

  • 9 танків; 
  • 23 бойові броньовані машини; 
  • 48 артилерійських систем.  

Також нещодавно прикордонники показали серію ударів  FPV-дронами по позиціях ворога на Сіверському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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