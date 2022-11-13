Знищених вивозили вантажівками. ЗСУ завдали потужного удару по скупченню окупантів у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"У районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де перебували до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників", - зазначили наші воїни.

У Генштабі також додали, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб.