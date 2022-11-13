Знищених вивозили вантажівками. ЗСУ завдали потужного удару по скупченню окупантів у Херсонській області

Українські військові потужно атакували місце зосередження росіян у Херсонській області. Внаслідок дій ЗСУ було знищено велику кількість ворогів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"У районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де перебували до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників", - зазначили наші воїни.
У Генштабі також додали, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб.
Нагадаємо, кримські партизани заявили про ліквідацію у Сімферополі 30 російських військових.
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