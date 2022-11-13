Уничтоженных вывозили грузовиками. ВСУ нанесли мощный удар по скоплению оккупантов в Херсонской области

Украинские военные мощно атаковали место сосредоточения россиян в Херсонской области. В результате действий ВСУ было уничтожено большое количество врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находились до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам, в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков", - отметили наши воины.

В Генштабе также добавили, что в ближайший госпиталь были доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек.