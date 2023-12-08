Знищені танки й понад 400 росіян. У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 24 авіаудари, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 648 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Так, Сили оборони успішно відбили 30 атак противника східніше Новобахмутівки, південніше Тоненького, в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 8 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 466 осіб.

Окрім того, українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки, зокрема:

4 танки;

11 ББМ;

1 артсистему;

4 автомобілі.

Також було знищено 1 склад боєприпасів. Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Ситуація на фронті

Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки та Бахмута.

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 337 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 990 росіян.