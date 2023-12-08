Уничтожены танки и более 400 россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

В общей сложности, на Таврическом направлении россияне нанесли 24 авиаудара, провели 56 боевых столкновений и совершили 648 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Так, Силы обороны успешно отразили 30 атак противника восточнее Новобахмутовки, южнее Тоненького, в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении ВСУ отразили 8 атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 466 человек.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 20 единиц военной техники, в частности:

4 танка;

11 ББМ;

1 артсистему;

4 автомобиля.

Также был уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 17 единиц техники врага повреждены.

Ситуация на фронте

В настоящее время наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута.

Потери России в войне против Украины превысили уже 337 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 990 россиян.