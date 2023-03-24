Знищені танки, гармати та БМП: контррозвідники СБУ показали роботу дронів за останні дні

Контррозвідники СБУ з початку року знищили десятки одиниць ворожої техніки. Завдяки дронам доповнили щоденну статистику втрат росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Щоденні втрати росіян за останні дні доповнились:
Також у співпраці з артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння:
Також на додачу влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні правоохоронці "приземлили" п'ять ворожих дронів в Бериславі, завдяки яким ворог здійснював удари по місту й сусіднім населеним пунктам.
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