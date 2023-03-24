Знищені танки, гармати та БМП: контррозвідники СБУ показали роботу дронів за останні дні

Щоденні втрати росіян за останні дні доповнились:

5 танками;

4 великокаліберними гарматами "Гіацинт";

3 БМП й 2 броньованими авто;

4 вантажними автомобілями;

14 плавзасобами;

2 складами з боєкомплектами;

вогневими точками мінометного розрахунку.

Також у співпраці з артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння:

14 танків;

10 САУ;

2 самохідні міномети "Тюльпан" калібром 240 мм;

4 гармати;

12 БМП та інших броньованих машин;

14 вантажівок;

2 пункти управління БпЛА "Орлан-10";

станцію РЕБ "Р-934БМВ";

понтонну переправу;

вежу з розвідувальним обладнанням.

Також на додачу влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.