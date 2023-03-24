Уничтожены танки, пушки и БМП: контрразведчики СБУ показали работу дронов за последние дни

Контрразведчики СБУ с начала года уничтожили десятки единиц вражеской техники. Благодаря дронам дополнили ежедневную статистику потерь россиян.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Также вдобавок устроили фейерверки на 12 складах с боекомплектом.

Также в сотрудничестве с артиллеристами Сил обороны Украины был скорректирован огонь и уничтожены еще 50 единиц вооружения:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня правоохранители "приземлили" пять вражеских дронов в Бериславе, благодаря которым враг совершал удары по городу и соседним населенным пунктам.

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