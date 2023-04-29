Знищені танки, БМП та БРТ: спецназівці СБУ показали результати роботи за місяць

Протягом квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили більше 20 цілей на фронті, серед яких танки, БМП й БРТ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль", - пише пресслужба.
Серед них:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські артилеристи також показали знищення ворожих БМП та танку на фронті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.