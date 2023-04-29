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Знищені танки, БМП та БРТ: спецназівці СБУ показали результати роботи за місяць

Фото: спецназівці СБУ показали результати роботи за місяць (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили більше 20 цілей на фронті, серед яких танки, БМП й БРТ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль", - пише пресслужба.

Серед них:

  • 4 танки Т-90 і Т-72;
  • 9 БМП і один БРТ;
  • 3 опорні пункти противника;
  • інший військовий транспорт: МТБЛ, "Урал" тощо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські артилеристи також показали знищення ворожих БМП та танку на фронті.

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