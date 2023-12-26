Знищені сотні росіян, танки й не тільки: яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 3 авіаудари, провели 57 бойових зіткнень та здійснили 719 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 - неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 3 атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 399 особи.

Також українські бійці знищили 43 одиниці військової техніки, зокрема:

5 танків;

7 ББМ;

3 артсистеми;

19 БПЛА;

6 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки,

Окрім того, було знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника. Ще 32 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень. Захисники накрили вогнем 4 райони зосередження особового складу противника.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 грудня, склали 1010 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 354 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.