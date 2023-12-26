Уничтожены сотни россиян, танки и не только: какая ситуация на Таврическом направлении

В целом, на Таврическом направлении россияне нанесли 3 авиаудара, провели 57 боевых столкновений и совершили 719 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 399 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 43 единицы военной техники, в том числе:

5 танков;

7 ББМ;

3 артсистемы;

19 БПЛА;

6 автомобилей;

3 единицы спецтехники,

Кроме того, были уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект противника. Еще 32 единицы техники врага повреждены.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте за сутки зафиксировано 98 боевых столкновений. Защитники накрыли огнем 4 района сосредоточения личного состава противника.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 декабря, составили 1010 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 354 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.