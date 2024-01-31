ЗСУ захопили кілька позицій в районі Горлівки: карти боїв ISW

Українські війська відновили раніше втрачені позиції приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки. На багатьох ділянках фронту тривають позиційні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Міністерство оборони РФ 30 січня знову заявило, що російські сили нібито захопили Табаївку (на південний схід від Куп’янська) після того, як спочатку заявляли про її взяття 29 січня. Проте ISW не помітила жодного візуального підтвердження будь-яких заяв Росії.

Російський "воєнкор" стверджував, що під час контратак під Табаївкою українські сили відбили кілька позицій РФ.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали на схід від Піщаного та в напрямку Берестового (на південний схід від Куп’янська).

30 січня позиційні бої тривали на захід і південь від Кремінної, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Бої у Донецькій області

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. П озиційні бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на північний захід від Горлівки. На відео з геолокацією, опублікованому 29 січня, видно, як українські війська атакують і захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

30 січня позиційні бойові дії тривали поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Кілька російських джерел стверджували, що українські війська протягом останніх кількох днів контратакували в районі ресторану "Царська охота" на південній околиці міста.

Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали поблизу Новобахмутівки, Степового; в районі коксохімічного заводу; біля ресторану "Царська охота"; в промисловій зоні; біля Невельського, Первомайського та Опитного.

Російські сили нещодавно здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили невдалу атаку росіян у напрямку Солодке-Костянтинівка і що російські сили втратили два танки, шість бойових броньованих машин МТ-ЛБ та одну бойову машина піхоти БМП-1.

На геолокованих кадрах видно пошкоджену та покинуту російську бронетехніку на північ і південь від Новомихайлівки після спроби штурму.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

На ділянці кордону Донецько-Запорізької областей 30 січня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Український Генштаб заявив, що російські війська безуспішно атакували на південний схід від Великої Новосілки в районі Золотої Ниви.

30 січня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої були поблизу Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

Повідомляється, що під Вербовим діють підрозділи російського 247-го повітряно-десантного полку (ВДВ).

30 січня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок.

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України (StratCom) заявив, що українські війська завдали удару по радіолокаційній станції російської системи ППО поблизу окупованого Роздольного на північному заході Криму.