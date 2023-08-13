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Знищені окупанти, БМП й танк: Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Фото: Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ (Арміяinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Бахмутський напрямок 

Протягом минулої доби росіяни 514 разів били по позиціях наших воїнів, здійснили 2 авіанальоти й намагались контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори, втім безрезультатно. Загалом відбулось 9 боєзіткнень, під час яких наші військові: 

  • знищили 43 окупантів; 
  • 109 окупантів поранили; 
  • 1 взяли в полон; 
  • знищили ворожий танк; 
  • знищили 4 БМП; 
  • знищили САУ "Гвоздика"; 
  • знищили 3 польових склади з боєприпасами; 
  • знищили станцію радіоелектронної боротьби "Мандат". 

Як розповів Череватий, станція РЕБ є однією з пріоритетних цілей для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.

Лимано-Куп'янський напрямок 

Протягом доби росіяни здійснили 3 контратаки, 428 обстрілів та 10 авіанальотів. Зокрема наші воїни: 

  • знищили 37 окупантів; 
  • поранили 82 окупантів; 
  • знищили 3 міномети; 
  • знищили 3 дрони-камікадзе; 
  • знищили 3 ворожі бліндажі. 

Втрати ворога у війні 

Як писав Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби наші військові ліквідували 560 окупантів. Згідно з оновленими даними, станом на сьогоднішній ранок, Російська Федерація втратила у війні близько 253 850 одиниць живої сили.

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Війна в УкраїніБахмут