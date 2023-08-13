Знищені окупанти, БМП й танк: Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку.
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Бахмутський напрямок
Протягом минулої доби росіяни 514 разів били по позиціях наших воїнів, здійснили 2 авіанальоти й намагались контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори, втім безрезультатно. Загалом відбулось 9 боєзіткнень, під час яких наші військові:
Як розповів Череватий, станція РЕБ є однією з пріоритетних цілей для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.
Лимано-Куп'янський напрямок
Протягом доби росіяни здійснили 3 контратаки, 428 обстрілів та 10 авіанальотів. Зокрема наші воїни:
Як писав Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби наші військові ліквідували 560 окупантів. Згідно з оновленими даними, станом на сьогоднішній ранок, Російська Федерація втратила у війні близько 253 850 одиниць живої сили.
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