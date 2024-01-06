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Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо

Україна, Субота 06 січня 2024 18:38
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Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Український президент Володимир Зеленський наголосив, що жоден удар Російської Федерації по мирних містах України не лишиться без наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Президент пояснив, що цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Зеленський зауважив, що окупанти використали ракети С-300 для обстрілу.

"Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - додав глава держави.

Зеленський зауважив, що удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Та зауважив, що всім пораненим наразі надається необхідна допомога.

"Росія повинна відчувати - завжди відчувати, - що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити - нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", - наголосив президент.

Обстріл Покровська

В ніч на 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Вночі місцева влада казала, що попередньо, постраждалих і жертв немає.

Однак вже вдень голова Донецької ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу Покровська постраждали шестеро людей. При цьому троє можуть знаходитися під завалами.

Наразі відомо, що в результаті російської атаки по Покровську та району загинуло понад десять людей, зокрема серед загиблих - 5 дітей.

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Володимир Зеленський окупанти Війна Росії проти України
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Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо
Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо
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