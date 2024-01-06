Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо
Російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Український президент Володимир Зеленський наголосив, що жоден удар Російської Федерації по мирних містах України не лишиться без наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
Президент пояснив, що цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Зеленський зауважив, що окупанти використали ракети С-300 для обстрілу.
"Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - додав глава держави.
Зеленський зауважив, що удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Та зауважив, що всім пораненим наразі надається необхідна допомога.
"Росія повинна відчувати - завжди відчувати, - що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити - нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", - наголосив президент.
Обстріл Покровська
В ніч на 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Вночі місцева влада казала, що попередньо, постраждалих і жертв немає.
Однак вже вдень голова Донецької ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу Покровська постраждали шестеро людей. При цьому троє можуть знаходитися під завалами.
Наразі відомо, що в результаті російської атаки по Покровську та району загинуло понад десять людей, зокрема серед загиблих - 5 дітей.
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