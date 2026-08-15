Знищене обстрілами майно: як бізнесу перетворити втрати на менший податок

Компанії, чиє майно пошкодили або знищили ворожі обстріли, можуть зменшити об'єкт оподаткування податком на прибуток. Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.
Податковий кодекс не передбачає окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів.
Це означає, що їх списують на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Відповідно зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже, і сам об'єкт оподаткування податком на прибуток.
Тут правила залежать від річного доходу платника.
Для компаній із доходом не більше 40 млн гривень на рік вартість знищених засобів списують на витрати за правилами бухгалтерського обліку.
Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування й відповідно зменшують об'єкт оподаткування.
Для компаній із доходом понад 40 млн гривень на рік (ті, що застосовують різниці) об'єкт оподаткування зменшують на залишкову вартість знищеного об'єкта, визначену за правилами податкового обліку.
Списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати документи, які фіксують факт знищення.
Це можуть бути акт ДСНС про пожежу або руйнування, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за фактом обстрілу, висновки Торгово-промислової палати та інші документи, які засвідчують факт і причини знищення майна.
Нагадаємо, окрім податкового списання, бізнес і громадяни можуть зафіксувати руйнування для подальшого відшкодування збитків.
Держава пропонує подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок "Дія" та внести дані до Міжнародного реєстру збитків.