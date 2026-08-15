Знищене обстрілами майно: як бізнесу перетворити втрати на менший податок

Головне: Списання потребує підтвердження: акт ДСНС, витяг з ЄРДР, висновки ТПП тощо. Документи.

Товари й запаси списують на витрати за правилами бухгалтерського обліку.

списують на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Основні засоби. Тут правила залежать від річного доходу - межа проходить по 40 млн гривень.

Тут правила залежать від річного доходу - межа проходить по 40 млн гривень. Зменшення податку. Компанії, чиє майно знищили обстріли, можуть зменшити об'єкт оподаткування податком на прибуток.

Як списати знищені товари й запаси

Податковий кодекс не передбачає окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів.

Це означає, що їх списують на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Відповідно зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже, і сам об'єкт оподаткування податком на прибуток.

Як списати знищені основні засоби

Тут правила залежать від річного доходу платника.

Для компаній із доходом не більше 40 млн гривень на рік вартість знищених засобів списують на витрати за правилами бухгалтерського обліку.

Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування й відповідно зменшують об'єкт оподаткування.

Для компаній із доходом понад 40 млн гривень на рік (ті, що застосовують різниці) об'єкт оподаткування зменшують на залишкову вартість знищеного об'єкта, визначену за правилами податкового обліку.

Які документи потрібні

Списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати документи, які фіксують факт знищення.

Це можуть бути акт ДСНС про пожежу або руйнування, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за фактом обстрілу, висновки Торгово-промислової палати та інші документи, які засвідчують факт і причини знищення майна.