Уничтоженное обстрелами имущество: как бизнесу превратить потери в меньший налог

Главное: Списание требует подтверждения: акт ГСЧС, выписка из ЕРДР, выводы ТПП и т.д. Документы.

Товары и запасы списываются на расходы по правилам бухгалтерского учета.

списываются на расходы по правилам бухгалтерского учета. Основные средства. Здесь правила зависят от годового дохода – граница проходит по 40 млн гривен.

Здесь правила зависят от годового дохода – граница проходит по 40 млн гривен. Уменьшение налога. Компании, чье имущество уничтожили обстрелы, могут уменьшить объект обложения налогом на прибыль.

Как списать уничтоженные товары и запасы

Налоговый кодекс не предусматривает отдельных налоговых разниц для списания уничтоженных товаров или запасов.

Это означает, что они списываются на расходы по правилам бухгалтерского учета. Соответственно уменьшается финансовый результат до налогообложения, а значит, и сам объект налогообложения налогом на прибыль.

Как списать уничтоженные основные средства

Здесь правила зависят от годового дохода плательщика.

Для компаний с доходом не более 40 млн. гривен в год стоимость уничтоженных средств списывают на расходы по правилам бухгалтерского учета.

Они учитываются при определении финансового результата до налогообложения и соответственно уменьшают объект налогообложения.

Для компаний с доходом более 40 млн гривен в год (применяющие разницы) объект налогообложения уменьшают на остаточную стоимость уничтоженного объекта, определенную по правилам налогового учета.

Какие документы нужны

Списание уничтоженных товаров, запасов и основных средств требует надлежащего документального подтверждения. Предприятию необходимо провести инвентаризацию и собрать документы, фиксирующие факт уничтожения.

Это могут быть акт ГСЧС о пожаре или разрушении, извлечении из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по факту обстрела, выводы Торгово-промышленной палаты и другие документы, удостоверяющие факт и причины уничтожения имущества.