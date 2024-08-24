Знищене авто: що таке вибракування та як зняти транспортний засіб з реєстрації

З початку повномасштабної війни Росії проти України багато громадян зіштовхнулися з питанням знищення транспортного засобу. Одразу постає питання, що робити з таким авто, адже воно залишається зареєстрованим на власнику.

Як зняти з реєстрації знищене авто та що для цього потрібно - у матеріалі РБК-Україна.

Аби зняти з реєстрації такий транспортний засіб, існує послуга вибракування у сервісних центрах МВС.

Зокрема, як зазначають в МВС, з початку року українці вибракували понад 23,6 тисячі транспортних засобів, з них 17,6 тисячі легкових авто. За аналогічний період 2023 року було вибракувано 12,7 тисяч транспортних засобів, з них 8,4 тисячі "легковиків".

Як вибракувати транспортний засіб

Щоб здійснити дану процедуру, власнику потрібно звернутися до сервісного центру МВС, попередньо взяти талон на послугу "перереєстрація транспортного засобу" через онлайн функціонал е-запису або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС. З собою потрібно мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Фото: як вибракувати транспортний засіб (hsc.gov.ua)

Водночас варто зауважити, що якщо номерні знаки або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу були викрадені, потрібно надати постанову (довідку) від органу внутрішніх справ щодо порушення кримінальної справи або відмову у порушенні кримінальної справи.

Вибракувати автомобіль може також законний представник власника. Для цього, окрім вище зазначених документів, потрібно надати нотаріально посвідчену довіреність.

Послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Вибракувати, приміром, автівку неможливо, якщо вона знаходиться у розшуку або під арештом.

Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.