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Реєстрація авто: чи можуть власники нових автомобілів спростити процедуру оформлення

Україна, Субота 17 серпня 2024 18:30
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Реєстрація авто: чи можуть власники нових автомобілів спростити процедуру оформлення Фото: реєстрація нового (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Зареєструвати нове авто власник може або особисто, або делегувати повноваження продавцю. Автосалони генерують довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного сервісцентру МВС.

Зазначається, що нове авто не потребує огляду експертною службою МВС, а транзитні номерні знаки можуть не видаватися. Автівка може залишатися в автосалоні до моменту повного завершення реєстрації, після чого новий власник просто забирає зареєстрований транспортний засіб.

Так, автосалони формують акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та перереєструвати авто.

Реєстрація авто: чи можуть власники нових автомобілів спростити процедуру оформленняФото: покупка нового авто (ілюстративне фото freepik.com)

Документи для реєстрації

Для реєстрації нового авто у сервісному центрі МВС власнику необхідно мати при собі наступне:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • митні документи;
  • договір-купівлі-продажу;
  • сертифікат відповідності;
  • довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Реєстрація авто: чи можуть власники нових автомобілів спростити процедуру оформленняФото: покупка нового авто (ілюстративне фото GettyImages)

    Сплата збору

    Окрім цього, під час першої реєстрації легкових автомобілів у сервісних центрах МВС власники повинні сплатити збір до Пенсійного фонду. У 2024 році розмір збору визначається від вартості авто:

    • до 499 620 грн - 3%;
    • від 499 620 до 878 120 грн - 4%;
    • понад 878 120 грн - 5%.

    Як зазначають у головному сервісцентрі МВС, для електромобілів збір до Пенсійного фонду не сплачується.

    Реєстрація авто: чи можуть власники нових автомобілів спростити процедуру оформленняФото: покупка нового авто (ілюстративне фото GettyImages)

    Водіям в Україні

    Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як правильно подати документи в сервісцентр МВС для реєстрації розмитненого авто.

    Напередодні ми повідомляли, які водійські документи потрібно обміняти при зміні персональних даних.

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