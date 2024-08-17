Реєстрація авто: чи можуть власники нових автомобілів спростити процедуру оформлення

Зареєструвати нове авто власник може або особисто, або делегувати повноваження продавцю. Автосалони генерують довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного сервісцентру МВС .

Зазначається, що нове авто не потребує огляду експертною службою МВС, а транзитні номерні знаки можуть не видаватися. Автівка може залишатися в автосалоні до моменту повного завершення реєстрації, після чого новий власник просто забирає зареєстрований транспортний засіб.

Так, автосалони формують акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та перереєструвати авто.

Фото: покупка нового авто (ілюстративне фото freepik.com)

Документи для реєстрації

Для реєстрації нового авто у сервісному центрі МВС власнику необхідно мати при собі наступне:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

митні документи;

договір-купівлі-продажу;

сертифікат відповідності;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Фото: покупка нового авто (ілюстративне фото GettyImages)

Сплата збору

Окрім цього, під час першої реєстрації легкових автомобілів у сервісних центрах МВС власники повинні сплатити збір до Пенсійного фонду. У 2024 році розмір збору визначається від вартості авто:

до 499 620 грн - 3%;

від 499 620 до 878 120 грн - 4%;

понад 878 120 грн - 5%.

Як зазначають у головному сервісцентрі МВС, для електромобілів збір до Пенсійного фонду не сплачується.

Фото: покупка нового авто (ілюстративне фото GettyImages)