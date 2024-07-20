Які водійські документи потрібно обміняти при зміні персональних даних: пояснення МВС

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів. Зробити це можна у будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного сервісного центру МВС.

Як зазначають у відомстві, при особистому зверненні до сервісного центру МВС з собою потрібно мати:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну персональних даних (наприклад, свідоцтво про шлюб - ред.);

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (під час дії воєнного стану не обов’язкова - ред.).

У сервісному центрі МВС адміністратор сфотографує особу на документ та видасть нове посвідчення водія. Вартість обміну близько 572 гривні, без врахування банківської комісії.

Фото: графіка порядку дій обміну посвідчення водія при зміні персональних даних (hsc.gov.ua)

Також обміняти посвідчення водія у зв’язку зі зміною персональних даних можна онлайн через Кабінет водія. У головному сервісному центрі МВС пояснюють, що задля цього потрібно авторизуватися, заповнити всі необхідні поля та завантажити скан-копії документу, що підтверджує особу та документу, що підтверджує зміну особистих даних.

Зазначається, що нове посвідчення водія замовник може забрати у сервісному центрі МВС, у відділенні "Укрпошти", або кур’єром на вказану адресу. При замовленні онлайн-послуги передбачено до 3 робочих днів на розгляд заявки, логістичні послуги надаються окремо.

У відомстві зауважують, що орієнтовна вартість послуги складає 572 гривень за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС, 294 гривень за логістичні витрати, може бути також нарахована комісія банку.

Варіант онлайн замовлення підходить для власників посвідчення водія, фото якого відображається у Кабінеті водія, та є всі дані в електронному реєстрі. В іншому випадку, потрібно звертатися до сервісного центру МВС особисто.

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

Щоб отримати нове свідоцтво про реєстрацію ТЗ, потрібно взяти талон на перереєстрацію у зв’язку зі зміною персональних даних та прийти до сервісного центру МВС на визначений час.

З собою потрібно мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що підлягає обміну.

Фото: графіка дій при обміні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу при зміні персональних даних (hsc.gov.ua)

Водночас зазначається, що при перереєстрації транспортного засобу у зв’язку зі зміною персональних даних не потрібно проходити експертний огляд чи замінювати номерні знаки. Власник отримує новий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.