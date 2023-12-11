Знищена техніка й сотні росіян. У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 15 авіаударів, провели 72 бойових зіткнення та здійснили 610 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 457 осіб.

Окрім того, українські бійці знищили 34 одиниці військової техніки, зокрема:

11 танків;

17 ББМ;

2 ПТРК.

Також було знищено 1 склад боєприпасів. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові відбили 49 атак противника на Авдіївському напрямку, утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра та знищили склад боєприпасів противника.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські сили зберігають позиції на східному березі річки Дніпро. За попередньою інформацією, ЗСУ вже контролюють весь острів Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона).

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 339 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 19 танків, 18 БПЛА та 31 ББМ.