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ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW

Понеділок 11 грудня 2023 03:05
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ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ЗСУ зберігають позиції на східному березі річки Дніпро. За попередньою інформацією, українські сили вже контролюють весь острів Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона),

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська продовжували локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 10 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили щонайменше сім російських атак на Куп'янському напрямку поблизу Сіньківки, Петропавлівки та Новоселовського; і щонайменше п'ять російських атак на Лиманському напрямі поблизу Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що погана погода, включаючи крижаний дощ та мінусові температури, призвела до зниження кількості російських атак на Куп'янському та Лиманському напрямках 9 грудня.

Російські джерела стверджували, що українські війська провели наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 10 грудня і нещодавно досягли успіхів.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українські атаки в районі Сіньківки, Торського та Серебрянського лісництва 9 та 10 грудня.

ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW Операція №2 - Донецька область

ISW повідомляє, що російські війська провели наземні атаки на північний схід від Бахмута 10 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Веселого.

Російські війська продовжили наступальні дії на захід і на південь від Бахмута 10 грудня і нещодавно досягли підтверджених успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 10 грудня, показує, що російські війська просунулися на північ від Хромового.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ і на південний схід від Богданівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська запровадили додаткову живу силу, включаючи елементи 200-ї мотострілецької бригади та невказані підрозділи ВДВ, у бій у напрямку Часового Яру.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських атак поблизу Григорівки, Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Кліщіївки та Північного.

ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW

ISW виявив, що російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 10 грудня і нещодавно підтвердили наступ. Відеозапис із геолокацією, опублікований 9 грудня, показує, що російські війська просунулися на схід від Степового.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 39 російських атак на схід від Новобахмутівки, поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського; на південь від Тоненького та Сєверного.

Голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що російські війська постійно атакують і завдають ударів по українських позиціях поблизу Авдіївки незалежно від погодних умов.

ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW

Як повідомляє ISW, російські війська продовжили атаки на захід і на південний захід від Донецька 10 грудня і нещодавно підтвердили просування.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських атак поблизу Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки та на південний схід від Вугледару.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Мар'їнки та Побєди.

ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW

"Південна вісь"

За словами ISW, російські війська продовжили наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей 10 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська відбили українську атаку поблизу Новодонецького.

ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW

ISW виявив, що російські війська продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 10 грудня і, як повідомляється, досягли непідтверджених успіхів.

За повідомленнями українського Генштабу, українські війська відбили три російські атаки на захід від Роботиного та поблизу Новопокровки.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українську атаку на північ від Новопрокопівки, а відомий російський блогер заявив, що українські сили безуспішно атакували поблизу Роботиного та Вербового.

ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW

Українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області 10 грудня.

Український Генштаб повідомив, що українські війська зберігають позиції на лівому березі річки Дніпро та завдають ударів по російським позиціям у цьому районі.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін (на південний захід від міста Херсон), хоча ISW оцінює, що українські сили вже контролюють весь острів

ЗСУ контролюють та зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти ISW

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