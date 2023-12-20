Знищена техніка й понад 400 росіян: яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку російські окупанти завдали 5 авіаударів, провели 60 бойових зіткнень та здійснивли 981 артобстріл.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак противника.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни та воїнки продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 461 особу.

Також українські бійці знищили 25 одиниць військової техніки, зокрема:

4 танки;

13 ББМ;

2 артсистеми;

2 СПГ (АГС);

4 автомобілі.

Окрім того, ще 10 одиниць техніки ворога було пошкоджено.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Також згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, українські війська відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 23 ББМ та 16 артсистем ворога.