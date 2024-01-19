Знищена техніка та понад 400 росіян за добу: яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артобстрілів.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 атаки ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії у живій силі склали 431 особу.

Також українські бійці знищили 27 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

4 танки;

8 ББМ;

1 засіб ППО;

10 БПЛА;

18 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки.

Окрім того, Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 127 бойових зіткнень. Війська агресора не залишають спроб оточити та захопити Авдіївку на Донеччині.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку ворог активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає великих втрат.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, склали 920 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 374 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.