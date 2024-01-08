Знищена техніка та понад 400 росіян за добу: яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 331 авіаудар, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 617 артобстрілів.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 3 атаки.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 416 осіб. Близько 10 окупантів здалися в полон.

Також українські бійці знищили 28 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

5 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗВ;

10 БПЛА;

6 автомобілів.

Окрім того, було знищено два склади боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 35 бойових зіткнень.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що ЗСУ продовжують утримувати позиції в районі Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області. Окупанти у цьому районі скаржаться на велику кількість проблем, зокрема з РЕБ.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 13 арсистем та 9 танків, 14 ББМ.