ЗСУ утримують позиції в Кринках, а РФ має проблеми на лівому березі Дніпра: карти боїв ISW

Українські військові продовжують утримувати позиції в районі Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області. Окупанти в цьому районі скаржаться на велику кількість проблем, зокрема з РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські та українські війська 7 січня продовжили позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна , однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний схід і схід від Куп’янська в районі Синьківки, озера Лиман, Іванівки та Петропавлівки та на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Тернів.

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку діють підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ (Західний військовий округ).

Бої у Донецькій області

7 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії відбулися на північ від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки та Богданівки; на захід від Бахмута біля Хромового і в напрямку Часів Яр; і на південь від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що підрозділи російського 331-го повітряно-десантного (ВДВ) полку продовжують діяти поблизу Бахмута.

Також позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Водяного.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 7 січня повідомив, що російські війська третій день поспіль ведуть штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки, а поблизу міста окупанти наносять по кілька десятків авіаударів на добу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, показують, що війська РФ незначно просунулися в західній Мар’їнці та на південній околиці Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали поблизу Мар’їнки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські та українські війська сильно замінували територію навколо Новомихайлівки, що ускладнює просування обох сторін.

Російський блогер заявив, що війська РФ намагаються просунутися до Георгіївки, щоб досягти оперативної мети захоплення Курахового (на захід від Мар’їнки).

"Південна вісь"

Російські та українські сили брали участь у невизначених позиційних боях від Времівки до Вугледарського напрямку в районі кордону Донецько-Запорізької областей та на південь від Новодарівки (на південний схід від Великої Новосілки).

Поблизу Урожайного (на південь від Великої Новосілки) діють підрозділи російської 29-ї окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко 7 січня повідомив, що українські сили завдали високоточного удару по напівзбудованому російському залізничному мосту в районі Гранітного.

Повідомляється, що бойові дії тривали біля Роботиного; на захід від Вербового та біля Новопрокопівки. Російський "воєнкор" стверджував, що бойові дії в західній частині Запорізької області є тактичними, незважаючи на перехід українських сил до маневрової оборони, і що російські сили немають захисту від українських безпілотників у цьому районі.

Станом на 7 січня українські війська продовжували утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, лінія фронту не змінилася. Позиційні бої тривали під Кринками.

Російський блогер заявив, що успішне збиття українцями російського літака в грудні 2023 року, що перешкоджає використанню авіації окупантами на Херсонському напрямку, і додав, що російські сили все ще стикаються з проблемами оперативного потоку інформації, зв’язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Кринках та інших районах на східному березі.

"Воєнкор" з РФ також додав, що українські війська активно мінують російські наземні лінії зв’язку (GLOC) на Херсонському напрямку.

Українські військовослужбовці, які діють в районі Кринок, заявили, що російські війська регулярно атакують невеликими групами піхоти до 10 осіб.