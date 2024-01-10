Уничтожена техника и около 400 россиян за сутки: какая ситуация на Таврическом направлении

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 25 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 705 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 15 атак.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 391 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 42 единицы военной техники врага, в том числе:

2 танка;

10 ББМ;

4 артсистемы;

1 РСЗО;

1 СПГ (АГС);

17 БПЛА;

7 автомобилей.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.

Кроме того, как пишет в своем отчете Институт изучения войны, украинские и российские войска ведут трудные позиционные бои по всей линии фронта. Оккупанты продолжают взимать военные средства в оккупированный Крым.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.