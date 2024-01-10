По всій лінії фронту точаться позиційні бої, РФ стягує військові засоби в Крим: карти ISW

Українські та російські війська ведуть важкі позиційні бої по всій лінії фронту. Окупанти продовжують стягувати військові засоби в окупований Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

9 січня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та озера Лиман, на захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу та на схід від Тернів.

Бої у Донецькій області

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Спірного, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Хромового і в напрямку Іванівського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Прес-офіцер української бригади, яка діяла на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська намагаються захопити Іванівське перед виборами президента РФ у березні 2024 року, щоб подати це як значну перемогу в політичних цілях.

Російські джерела охарактеризували локалізований наступ РФ на Часів Яр як "повзучий", визнаючи, що потенційні здобутки в цьому районі ймовірно й надалі будуть незначними і що швидке просування малоймовірне.

9 січня російські та українські сили продовжили позиційні бої поблизу Авдіївки. Зіткнення були на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Новобахмутівки та Степового; на північному заході Авдіївки біля Авдіївського коксохімічного заводу; на захід від Авдіївки біля Сіверного і Тоненького; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, показують, що російські війська просунулися в південну Новомихайлівку (на південний захід від міста Донецьк). Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ досягли незначних успіхів на південно-східній околиці Новомихайлівки, а українські сили контратакували на південь від населеного пункту та витіснили російські сили з невизначених позицій у цьому районі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських штурмів поблизу Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди (на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

На ділянці кордону Донецько-Запорізької областей 9 січня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Бої тривали поблизу Старомайорського, Приютного та Червоного (неподалік від Великої Новосілки).

Російський блогер стверджував, що українські війська успішно контратакували на північ від Новопрокопівки (на південь від Роботиного) і відновили деякі раніше втрачені позиції, трохи наблизивши лінію фронту до самої Новопрокопівки. Проте ISW ще не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень.

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового. Декілька російських "воєнкорів" відзначили, що погодні умови в цьому районі погіршуються, а холод та мокрий сніг ускладнюють тактичні дії.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, підтверджують, що російські війська утримують позиції вздовж річки Конка на північний захід від Олешок на східному березі річки Дніпро. П озиційні бойові дії тривали в Кринках та навколо них, але жодних підтверджених змін на лінії фронту на східному березі не було.

Повідомляється, що російські війська продовжують стягувати військові засоби в окупований Крим. Українські партизани локалізували кілька військових об'єктів поблизу Заозерного Євпаторійського району на заході Криму, а також наплив артилерії та касетних боєприпасів на залізницю поблизу Біюк-Онлар у центральному Криму, яка, як повідомляється, спрямовується до російських військ у Херсонській та Запорізькій областях.